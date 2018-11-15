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Брестчанка очаровала жюри польского "Голоса"
Уроженка Бреста 18-летняя Александра Смеречанская ярко и очень успешно участвует в польском проекте "Голос".
Все члены жюри повернулись на голос Александры!
В субботу 17 ноября в 20.05 в программе Voice of Poland Александра будет выступать. Но уже сейчас за нее можно голосовать
Александра Смеречанская является победителем и финалистом многих престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.
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Уроженка Бреста 18-летняя Александра Смеречанская ярко и очень успешно участвует в польском проекте "Голос".
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