ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Бессмертный полк" хочет стать в Беларуси общественным объединением

16.11.2018 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Организаторы акции «Бессмертный полк», которая уже несколько лет подряд проходит 9 мая в Минске, хотят зарегистрироваться как общественное объединение.

Об этом TUT.BY рассказал бывший депутат парламента, председатель оргкомитета по организации общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко.


Акция «Бессмертный полк» в Минске, 9 мая 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Бессмертный полк» — международное общественное движение «по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны». 

Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны. 

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске. В Беларуси акция проходит с 2012 года. Акция проходит ежегодно по всему миру.

Заявку на регистрацию общественного объединения оргкомитет подал месяц назад в главное управление юстиции Мингорисполкома. Но в регистрации отказали. Как считает Драко, по формальным причинам.

— Например, у нас по уставу в организации предусмотрена ревизионная комиссия, а в исполкоме говорят, что должна быть контрольно-ревизионная. Но все это формальности, мы все недочеты исправили в течение 10 минут. Это же не кружок любителей лилий, кошек или собаководов, у нас все серьезно. Поэтому в ближайшее время у нас пройдет учредительное собрание и мы подадим повторную заявку на регистрацию общественного объединения «Бессмертный полк», — рассказал Валерий Драко.

Кроме акции на 9 мая, в объединении планируют организовывать встречи с ветеранами. Но главная цель «Бессмертного полка», как подчеркивает Драко, — патриотическое воспитание. Поэтому в общественное объединение планируют привлекать молодежь.

— Сейчас официально в организации 16 человек. Но на акцию 9 мая выходит несколько тысяч: в 2017 году вышло около 2,5 тысячи человек, в этом — уже 5 тысяч, в следующем будет еще больше, людям это надо. Мы делаем городскую организацию, но планируем выходить в районы, а потом и на республику, — говорит Валерий Драко.

Напомним, в этом году Мингорисполком изначально отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в проведении шествия 9 мая в Минске, объяснив это тем, что в День Победы в стране проводятся другие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину». Однако в итоге акцию все-таки разрешили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы акции «Бессмертный полк», которая уже несколько лет подряд проходит 9 мая в Минске, хотят зарегистрироваться как общественное объединение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь проголосовала против резолюции ООН по Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика