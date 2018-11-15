"Бессмертный полк" хочет стать в Беларуси общественным объединением

TUT.BY рассказал бывший депутат парламента, председатель оргкомитета по организации общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко. Об этомрассказал бывший депутат парламента, председатель оргкомитета по организации общественного объединения «Бессмертный полк»









Акция «Бессмертный полк» в Минске, 9 мая 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





«Бессмертный полк» — международное общественное движение «по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны».





Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.





Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске. В Беларуси акция проходит с 2012 года. Акция проходит ежегодно по всему миру.





Заявку на регистрацию общественного объединения оргкомитет подал месяц назад в главное управление юстиции Мингорисполкома. Но в регистрации отказали. Как считает Драко, по формальным причинам.





— Например, у нас по уставу в организации предусмотрена ревизионная комиссия, а в исполкоме говорят, что должна быть контрольно-ревизионная. Но все это формальности, мы все недочеты исправили в течение 10 минут. Это же не кружок любителей лилий, кошек или собаководов, у нас все серьезно. Поэтому в ближайшее время у нас пройдет учредительное собрание и мы подадим повторную заявку на регистрацию общественного объединения «Бессмертный полк», — рассказал Валерий Драко.





Кроме акции на 9 мая, в объединении планируют организовывать встречи с ветеранами. Но главная цель «Бессмертного полка», как подчеркивает Драко, — патриотическое воспитание. Поэтому в общественное объединение планируют привлекать молодежь.





— Сейчас официально в организации 16 человек. Но на акцию 9 мая выходит несколько тысяч: в 2017 году вышло около 2,5 тысячи человек, в этом — уже 5 тысяч, в следующем будет еще больше, людям это надо. Мы делаем городскую организацию, но планируем выходить в районы, а потом и на республику, — говорит Валерий Драко.





Напомним, в этом году Мингорисполком изначально отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в проведении шествия 9 мая в Минске, объяснив это тем, что в День Победы в стране проводятся другие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину». Однако в итоге акцию все-таки разрешили.