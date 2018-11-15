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Ряд замминистров потеряли свои портфели

16.11.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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Постановлением Совета министров ряд высокопоставленных чиновников освобождены от своих должностей "в связи с переводом к другому нанимателю":

Дямьяник Леонид Юрьевич от должности заместителя Министра лесного хозяйства;
Дрига Ирина Владимировна от должности первого заместителя Министра культуры;
Кулик Александр Антонович от должности первого заместителя Министра лесного хозяйства;
Ребковец Иван Григорьевич от должности заместителя Министра транспорта и коммуникаций;
Яцко Александр Анатольевич от должности заместителя Министра культуры.

Этим же постановлением назначены:

Селиверстов Юрий Михайлович первым заместителем Министра финансов;
Червяков Александр Викторович первым заместителем Министра экономики;
Белковец Андрей Михайлович заместителем Министра финансов;
Шереметьев Сергей Иванович заместителем Министра культуры;
Ярошевич Дмитрий Викторович заместителем Министра экономики.
Карчевская Наталья Владимировна первым заместителем Министра культуры;
Крэч Владимир Иванович заместителем Министра лесного хозяйства;
Реентович Сергей Викторович заместителем Министра энергетики;
Шатравко Валентин Геннадьевич первым заместителем Министра лесного хозяйства.

 
 
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Постановлением Совета министров ряд высокопоставленных чиновников освобождены от своих должностей "в связи с переводом к другому нанимателю":
 
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