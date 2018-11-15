







Ранее в 2014 году они оба уже были приговорены специальным судом Камбоджи к пожизненному заключению за преступления против человечности.





BBC News , новый вердикт впервые в международной судебной практике признает события 1970-х годов в Камбодже геноцидом. Как отмечает, новый вердикт впервые в международной судебной практике признает события 1970-х годов в Камбодже геноцидом.





Коммунистическое движение «Красных кхмеров» под руководством Пол Пота пришло к власти в Кампучии (прежнее название Камбоджи) в 1975 году. Кхиеу Сампхан в то время занимал пост президента страны, а Нуон Чеа некоторое время сменял Пол Пота на посту премьер-министра. За время правления «красных кхмеров», продлившегося до 1979 года, в стране погибли около двух миллионов человек.