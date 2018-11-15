|
Лидеров "Красных кхмеров" приговорили к пожизненному заключению за геноцид в Камбодже
Двое бывших лидеров режима «Красных кхмеров» — 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан — признаны виновными в геноциде в Камбодже и приговорены к пожизненному заключению.
Ранее в 2014 году они оба уже были приговорены специальным судом Камбоджи к пожизненному заключению за преступления против человечности.
Как отмечает
Коммунистическое движение «Красных кхмеров» под руководством Пол Пота пришло к власти в Кампучии (прежнее название Камбоджи) в 1975 году. Кхиеу Сампхан в то время занимал пост президента страны, а Нуон Чеа некоторое время сменял Пол Пота на посту премьер-министра. За время правления «красных кхмеров», продлившегося до 1979 года, в стране погибли около двух миллионов человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое бывших лидеров режима «Красных кхмеров» — 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан — признаны виновными в геноциде в Камбодже и приговорены к пожизненному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)