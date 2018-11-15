"Дело медиков": приговор по делу о взятках за анализатор мочи вступил в силу

Обвиняемая и ее адвокат просили суд второй инстанции признать приговор незаконным и отменить его. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для удовлетворения жалоб. Приговор вступил в законную силу.





Судебным следствием было установлено, что в июне и декабре 2016 года обвиняемая получила две взятки на общую сумму 6 тыс. евро. Деньги передавались представителем частной компании «Белреамед» за внесение изменений в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи, которые бы позволили компании не только участвовать в процедуре закупки, но также получить определенные преимущества перед конкурентами.





Бывшая заведующая лабораторией была признана виновной в совершении преступлений по ч.1 и ч. 2 ст.430 УК (получение взятки и получение взятки повторно в крупном размере). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.





Суд первой инстанции окончательно назначил обвиняемой Огановой наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.





Напомним, что 21 августа судом Минского района за получение взяток к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества был приговорен бывший заместитель главного врача по технике УЗ «Минская областная детская клиническая больница» Аркадий Потапов.





Его признали виновным в том, что с мая 2015 года по декабрь 2017 года он неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций, в том числе за привлечение их в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ на объектах медучреждения и заключение с ними договоров подряда. Следствие установило 24 факта передачи денежных средств на общую сумму более 46 тысяч рублей.





В начале октября глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что «через неделю-две в суд пойдут первые дела медиков . В СИЗО КГБ осталось не более 10-20 человек, остальным мера пресечения изменена». Ожидается, что в ближайшее время начнутся другие процессы по так называемому «делу медиков», которое было инициировано КГБ.. В СИЗО КГБ осталось не более 10-20 человек, остальным мера пресечения изменена».





Всего же в этом коррупционном деле более 60 фигурантов , 37 из них были задержаны, заключены под стражу, либо же в отношении них применены другие меры пресечения. , 37 из них были задержаны, заключены под стражу, либо же в отношении них применены другие меры пресечения.





В их числе: заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, главные врачи столичных и областных клиник и другие должностные лица.



