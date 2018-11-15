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Загадил арендованный дом, оставил гниль. На игрока "Барселоны" Дембеле подали в суд
Владелец дома в Дортмунде Герд Вайзенберг подал в суд на футболиста Усмана Дембеле. Он обвиняет футболиста в разгроме, мусорных кучах и гнили, которые тот после себя оставил в арендованном жилище. Об этом
Дембеле арендовал дом еще в то время, когда был нападающим местного клуба «Боруссия». После перевода в «Барселону» летом 2017 года футболист съехал из дома. По словам владельца — не вернув ключи и не расторгнув договор аренды.
Когда владелец пришел в дом, то обнаружил там разруху, мусорные кучи на полу и сгнившую еду в холодильнике и за тумбочками.
Вайзенберг теперь хочет стребовать с футболиста в судебном порядке 20 тысяч евро. 15 тысяч евро — за то, что потерял ключи и не рассчитался по договору аренды. И 5 тысяч евро — за разгром.
Кстати, в «Барселоне» француз неоднократно сталкивался с обвинениями в нехватке дисциплины.
«Он еще слишком молод, — прокомментировал эту ситуацию капитан „Барселоны“ Жерар Пике. — В таком возрасте легко допускать ошибки. Каждый игрок проходил через подобные истории в карьере. Ты должен жить и дышать футболом — 24 часа в сутки семь дней в неделю».
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Требуют за ущерб 20 тысяч евро.
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