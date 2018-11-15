Зажигательное латино, белорусский фолк и откровенная Слава. Куда сходить в выходные

В эти выходные в Гомеле будет, чем занять себя. Афиши обещают турниры, фестивали и концерты на любой вкус и кошелек. Мы выбрали самые яркие.



Фото:4dancing.ru

GOMEL OPEN — 2018

Любителям страстей на танцевальном паркете в выходные одна дорога — в спорткомплекс «Локомотив». Здесь состоится республиканский турнир по спортивным бальным танцам GOMEL OPEN — 2018. На паркет выйдут лучшие танцевальные пары из Беларуси, России и Украины в возрасте от 4 до 35 лет. Соревнования пройдут во всех классификационных группах.

Где: спорткомплекс «Локомотив».

Когда: 17−18 ноября

По чем: 10 рублей, детям до 8 лет — бесплатно.



Фото носит иллюстративный характер

«Прамень»

В эти выходные в Гомеле пройдет первый открытый международный фольклорный фестиваль «Прамень». В программе — конкурсные выступления, мастер-классы, гала-концерт. Ожидается, что участие в фесте примут 120 артистов.

Где: Городской центр культуры

Когда: 17−18 ноября

По чем: бесплатно, кроме гала-концерта (7−10 руб.), свободный.





Откровенная Слава

Для тех, кому одних танцев мало, есть еще вариант. В Гомель в эту субботу приедет эпатажная певица Слава и выступит с сольной программой «ОТКРОВЕННО». Билетов, кстати, осталось не так много.

Где: ОКЦ

Когда: 17 ноября в 19.00.

По чем: 43 — 63 рублей.