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Зажигательное латино, белорусский фолк и откровенная Слава. Куда сходить в выходные
В эти выходные в Гомеле будет, чем занять себя. Афиши обещают турниры, фестивали и концерты на любой вкус и кошелек. Мы выбрали самые яркие.
GOMEL OPEN — 2018
Любителям страстей на танцевальном паркете в выходные одна дорога — в спорткомплекс «Локомотив». Здесь состоится республиканский турнир по спортивным бальным танцам GOMEL OPEN — 2018. На паркет выйдут лучшие танцевальные пары из Беларуси, России и Украины в возрасте от 4 до 35 лет. Соревнования пройдут во всех классификационных группах.
Где: спорткомплекс «Локомотив».
Когда: 17−18 ноября
По чем: 10 рублей, детям до 8 лет — бесплатно.
«Прамень»
В эти выходные в Гомеле пройдет первый открытый международный фольклорный фестиваль «Прамень». В программе — конкурсные выступления, мастер-классы, гала-концерт. Ожидается, что участие в фесте примут 120 артистов.
Где: Городской центр культуры
Когда: 17−18 ноября
По чем: бесплатно, кроме гала-концерта (7−10 руб.), свободный.
Откровенная Слава
Для тех, кому одних танцев мало, есть еще вариант. В Гомель в эту субботу приедет эпатажная певица Слава и выступит с сольной программой «ОТКРОВЕННО». Билетов, кстати, осталось не так много.
Где: ОКЦ
Когда: 17 ноября в 19.00.
По чем: 43 — 63 рублей.
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На субботу и воскресенье запланированы турниры, фестивали и концерты на любой вкус и кошелек. Мы выбрали самые яркие.
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