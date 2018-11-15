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Погода в выходные: по ночам морозы до −13°С

16.11.2018 14:47 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
На текущей неделе главным событием в восточных регионах Беларуси стал выпавший снег. По данным на утро 16 ноября, здесь высота снега составляет 1−10 см, в отдельных районах она достигает 18−19 см. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В субботу, 17 ноября, Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. При повышенном фоне атмосферного давления ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2...8°С, по восточной половине местами −9…13°С, субботним днем −2…+4°С.

18 ноября, в воскресенье, атмосферное давление начнет падать, и погодные условия будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с севера Европы. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, по юго-востоку −5…8°С, воскресным днем −1…+5°С.

В начале предстоящей недели сохранится влияние фронтальных разделов. При пониженном фоне атмосферного давления 19 ноября, в понедельник, на большей части территории нашей страны прогнозируются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, максимальная днем −3…+3°С.

 
 
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На текущей неделе главным событием в восточных регионах Беларуси стал выпавший снег.
 
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