Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС

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«Построив АЭС, мы откажемся от 5 миллиардов кубометров газа».

«В 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии».

«Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях… Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше».

«Когда мы введем АЭС, мы будем покупать примерно на 5,5 млрд кубометров газа меньше».

В пятницу глава государства произнес слова, которые подтвердили пессимистичные прогнозы по поводу атомной станции в Островце.Но прежде напомним, чтоговорил о целесообразности строительства первой белорусской АЭС. В 2011 году он заявил: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».В 2012-м глава государства отметил:Прошли годы, первый энергоблок атомной станции в Остравце планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2019-го. И что же говорит Лукашенко на совещании за год до начала работы АЭС?То есть это оказалось возможным и без атомной станции. Но не эти слова главы государства были самими страшными (цитируется по его).Из этого заявления напрашивается два вывода. Во-первых, власти, похоже, уже сами не верят, что энергию с БелАЭС удастся импортировать в другие страны – Лукашенко об этом и не заикается.Во-вторых, за год до запуска атомной станции они, вероятно, не представляют, куда будут девать излишки электроэнергии.Своими словами Лукашенко подтверждает самые пессимистичные прогнозы: заявления о целесообразности строительства АЭС были политическими и не подкреплялись расчетами специалистов. Неспроста глава государства теперь заговорил о реалистичном плане по использованию электроэнергии.Не только он, но и другие чиновники бросали в народ популистские заявления. Еще в мае этого годаповторял:В сентябре замминистра энергетикифактически опровергла эти слова:БелАЭС, похоже, станет еще одним памятником эпохи Лукашенко – эпохи, когда из-за непродуманных действий миллиарды долларов выбрасывались на ветер.