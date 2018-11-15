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Курс доллара: началась новая игра

16.11.2018 14:41 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Курс доллара существенно падает к рублю второй день подряд. Отсрочка новых санкций привела к новому окну возможностей для спекулянтов заработать на операциях керри-трейд.

Бнк России установил курс доллара на пятницу, 16 ноября - 66,61 рубля, американская валюта подешевела на 1 рубль 38 копеек, евро опустился на 1 рубль 22 копеек — до 76,75 рубля.

По итогам последних двух сессий рубль вышел в лидеры роста относительно доллара среди основных мировых валют c результатом почти в 3%.

"Отсрочка санкций привела к чистой воды спекуляциям - купить подешевевшие ОФЗ и заработать на этом в краткосрочном периоде, а поскольку это лишь отсрочка (санкций), то притока серьезных инвесторов мы не ожидаем", - приводит комментарий дилера крупного западного банка Рейтер.

На фоне снижения геополитических рисков, курс рубля в ближайшее время может продолжить укрепление.

Другим позитивным моментом для рубля станет налоговый период. Пик начинающегося сегодня налогового периода приходится на 26 ноября, когда уплачиваются НДС и акцизы, а экспортеры завершают выплаты НДПИ.

Впрочем, отсрочка введения новых санкций, скорее всего, окажется временной. Уже в конце 2018 или начале 2019 года новый пакет рестрикций против России может быть реализован.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара существенно падает к рублю второй день подряд.
 
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