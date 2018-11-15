|
"Всем хороша Беларусь для Кремля, если б не Лукашенко..."
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Одновременно с этим активизировались разговоры и о реформе Конституции РФ, и о возможном создании российской военной базы на территорииРеспублики Беларусь (РБ). Её президент Александр Лукашенко провёл вначале Форум регионов с Владимиром Путиным, затем такой же Форум регионов с Петром Порошенко, а после встретился с VIP-аналитиками из США. Такая многовекторная внешняя политика "батьки", похоже, всё меньше устраивает Кремль.
Похоже, все эти факторы сходятся воедино – Кремль рассматривает возможность решения российских внутриполитических проблем за счёт присоединения РБ к Российской Федерации.
Поражение на недавних региональных выборах в России сразу четырёх губернаторов, несмотря на их личную поддержку президентом РФ, подтвердило печальную для Кремлю правоту соцопросов – рейтинг верховной власти существенно упал и продолжает снижаться дальше. Ситуация беспрецедентная – такого массового провала глав регионов на выборах, да ещё и от совершенно случайных соперников, по принципу "всё равно за кого, лишь бы не за власть!" – ещё не было в постельцинской России.
Самое тревожное для Кремля – резкая перемена чувств к президенту РФ, особенно заметная по "патриотическим" группам в социальных сетях. Если прежде Владимир Путин там фигурировал лишь в качестве "царя-надёжи", который должен призвать к ответу (а желательно просто казнить) "злых бояр", то теперь становится очевидным усиливающееся разочарование. Повышение пенсионного возраста стало, похоже, той последней каплей, которая прорвала всё более истончающуюся плотину в массовом сознании между президентом и чиновничье-депутатским истеблишментом.
По данным соцопроса от "Левада-центра", рейтинг Путина резко обваливается: ещё в ноябре 2017-го он составлял 59%, в июне с.г. – 48%, а в сентябре – уже лишь 39%. Это не просто отрицательная динамика. Рейтинг упал до уровня 2013 года – словно и не было эффекта "крымнаш". Тогда ведь тоже экономика ощутимо буксовала, народ всё громче возмущался. Но после Крыма настроения как по волшебству переменились, и рейтинг президента взлетел до заоблачных высот.
Так что ответ на сакраментальное "что делать?" напрашивается. Самый лучший, проверенный способ – совершить очередное "объединение земель", теперь ещё более крупное. ... РБ превышает Крым и по территории, и по населению, и по промышленному потенциалу. Значит, и электоральный эффект должен быть ещё большим...
Возможно, именно в этом намерении, как ни парадоксально, заключается и причина необходимости срочного повышения НДС и "пенсионной реформы". Ведь из-за нынешнего очередного взлёта мировых цен на нефть и газ бюджет РФ вполне профицитен – зачем же надо срочно устраивать отъём для казны денег у населения и тем самым портить рейтинг лидера?! А вот если предположить, что Кремль собирается переваривать в себе Беларусь – тогда это объяснимо. Даже Крым, хотя он в пять раз меньше, сильно подкосил российский бюджет. А здесь материальные потери будут ещё большими.
... Включение РБ в состав РФ позволит убить и ещё одного "зайца". Речь не только о белорусской валюте. Под "заячьим соусом" можно будет провести и конституционную реформу, решив проблему-2024, когда Путин вроде должен уходить со своего поста. Да и он сам уже объявил об этом. А куда? Как вариант – в руководители некоего "Госсовета", который-де появится как орган, объединяющий российскую и белорусскую "элиты". И стоящий над ними. На планы по реформе Основного Закона недавно намекал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Похожая схема была апробирована в Китае, когда под Дэн Сяопина, покидающего свой пост главы КПК, была специально придумана новая должность, позволившая ему остаться "лидером нации".
В общем, такой план устроил бы многих, кроме разве что Лукашенко. Вполне можно предположить, что именно этим объяснятся его неожиданная недавняя речь на военном полигоне в Брестской области: "... Даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Сегодня мы вместе как-то действуем, и то не всегда. А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое своё оружие ... Не дай Бог война, мы раздадим семь миллионов пулемётов и автоматов каждому взрослому белорусу, ... в каждую семью, чтобы они могли защищаться». Этот пассаж ещё можно было истолковать как готовность воевать против натовской агрессии, хотя с чего бы?! Но через два дня последовало уточнение от Лукашенко:
"Незыблемо одно, мы – суверенная и независимая страна. В XXI веке говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно".
На первый взгляд, реплика – ни к селу ни к городу. Ведь о присоединении РБ никто из VIP-политиков РФ вроде и не заикается. Но "батька" – многоопытный политик и просто так слов на ветер не бросает. Его отношения с Кремлём уже давно откровенно подпорчены. Во-первых, тем, что Лукашенко использует в своих интересах режим российских контрсанкций. Стали притчей во языцех "белорусские креветки, лосось, пармезан, ананасы" и другие товары, которые РБ закупает в тех странах, на которые РФ наложила продуктовое эмбарго, а потом перепродаёт ей уже как "свои". Во-вторых, "батька" защищает белорусскую экономику от вторжения в неё российских олигархов, давно положивших глаз на её богатые недра и успешно работающие машиностроительные, нефтехимические, пищевые предприятия. В-третьих, Лукашенко отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, присоединение Крыма. Поддерживает активное военно-техническое и вообще внешнеторговое сотрудничество с Украиной. По сведениям украинских СМИ, белорусскими поставками Киев перекрывает свыше 40% своих потребностей в моторном топливе.
В общем, всем хороша Беларусь для Кремля, если б не Лукашенко. Решать подобные проблемы там привыкли с позиции силы. Самый обсуждаемый в этой связи вопрос – возможное создание полноценной, с авиацией, танками и пехотой, российской военной базы в РБ... Сейчас в РБ – лишь два российских военных объекта в Минской области. Первый – радиолокационная станция "Волга", контролирующая Европу... Второй объект – узел связи ВМФ (радиостанция "Антей"), связывающий Генштаб ВС РФ с российскими атомными подводными лодками в районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Кроме того, "Антей" ведёт радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.
Как видите, оба объекта на военную базу не тянут – лишь средства контроля и связи. Ещё в 2013 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил вопрос о создании в РБ российской авиационной базы. Правительство РФ поддержало эту идею специальным постановлением. Речь тогда шла о размещении в Барановичах авиаполка истребителей Су-27. Жёны российских военных уже активно интересовались бытовыми условиями в РБ, объясняя, что их мужей скоро переведут туда служить на новую военную базу. Но Лукашенко заявил:
"С военной точки зрения размещение российской авиабазы на территории Беларуси не нужно ни белорусской, ни российской стороне".
Да и Конституция РБ не допускает наличия иностранных войск на территории этой страны. В итоге база так пока и не была создана. Однако вопрос отнюдь не закрыт. Конституцию ведь можно и поправить, а официальная Москва всё более настойчиво намекает на то, что хочет предоставить РБ "зонтик" от потенциальной угрозы, то есть заключить РБ в свои военные объятия.
Очередным поводом к активизации этих разговоров стало предложение президента Польши Анджея Дуды создать на территории своей страны американскую военную базу, где будет размещена бронетанковая дивизия. Потенциальная база уже получила шуточное название "Форт Трамп". Польское руководство дажё готово ассигновать на этот проект до $2 млрд.
Сейчас американские военные присутствуют в Польше только на ротационной основе, в составе сил НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия США в Польше. Стоит вспомнить, что Варшава уже предлагала подобное ещё Джорджу Бушу-младшему, но с тех пор идея создания в Польше большой американской базы так и не была реализована.
Однако... российская власть увидела в происходящем сейчас отличный козырь для расширения своего военного присутствия в РБ. Можно сказать, что, пригласив к себе американских военных, Варшава оказала большую политическую услугу Москве. Недавно назначенный посол России в Минске Михаил Бабич заявил:
"Любое нападение на Беларусь Москва будет расценивать как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями".
Стоит отметить, что Бабич, по мнению компетентных людей, был офицером ГРУ, и именно его Кремль делегировал послом в Киеве, но Украина не одобрила агреман по подозрению причастности этой кандидатуры к силовым структурам. Случайно ли, что теперь Бабич переброшен с украинского направления на белорусское?
В принятой в 2016 году Военной доктрине РБ нет упоминания НАТО в качестве главной угрозы белорусскому суверенитету. Но ... Кремль хочет держать официальный Минск в своих тесных союзнических объятиях. Сейчас речь идёт уже не об одном авиаполке, как несколько лет назад, а о нескольких российских бригадах оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые будут оснащены в том числе ядерными боеголовками. Понятно, что это похоронит всю стратегию многовекторной внешней политики, которую выстраивал Лукашенко.
... Россия со следующего года перестанет поставлять в РБ "тёмные" нефтепродукты (мазут и вакуумные газойли), а объём беспошлинных поставок "светлых" нефтепродуктов сократится более чем в шесть раз. Особенный удар по её экономике наносится прекращением импорта мазута, который перерабатывался на белорусских НПЗ в более дорогие нефтепродукты, а те реэкспортировались, например, в Украину. Как видите, ещё один кирпич в стену здания единого великороссийского государства.
Действие рождает противодействие. В последние годы в РБ под личным контролем Лукашенко стали быстрыми темпами создавать силы "территориальной обороны". По сути – сформированные из резервистов партизанские отряды, которые в случае войны должны быстро вооружиться и действовать на оккупированной территории. Все учения "территориальной обороны" проводились вдоль границ с Россией – лучшее свидетельство того, откуда именно идёт главная угроза.
На минувшей неделе неприятный для Кремля звоночек прозвенел встречей "батьки" с несколькими VIP-аналитиками из США... Лукашенко заявил им, что российская военная база "здесь не нужна", поскольку "белорусские войска в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия". Мол, "в последнее время мы создали свою ракетную промышленность и произвели своё высокоточное ракетное вооружение". Действительно, недавно были успешно проведены боевые пуски белорусской новейшей ракетной гиперзвуковой системы "Полонез"... "Батька" пошёл и дальше. По его словам, РБ находится между двумя "центрами силы", и в том числе от "сплочённости стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента".
Лукашенко отметил: "Мы в военно-политическом союзе с Россией, но без США мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт", где "продолжают гибнуть люди". Вот так вот – между "двух центров силы", а не в одном из них. Ближайшее будущее покажет, удастся ли Беларуси сохранить такую позицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг российской власти, по данным соцопросов, в последние месяцы резко упал и продолжает снижаться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)