"Всем хороша Беларусь для Кремля, если б не Лукашенко..."



Фото: Михаил Метцель / ТАСС

"Незыблемо одно, мы – суверенная и независимая страна. В XXI веке говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно".

"С военной точки зрения размещение российской авиабазы на территории Беларуси не нужно ни белорусской, ни российской стороне".

"Любое нападение на Беларусь Москва будет расценивать как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями".