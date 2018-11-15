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Обвал доллара и евро продолжается
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В частности, курс доллара рухнул на 0,0120 рубля - до 2,1102 BYN/USD.
Курс евро обвалился ещё на 0,0095 рубля - до 2,3950 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0106 рубля - до 3,1973 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 16 ноября белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,08%. А за текущую неделю BYN укрепился на 0,37%.
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Курсы евро и доллара рухнули на белорусской бирже 16 ноября. Российский рубль продолжил укрепляться.
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