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Путин неожиданно позвонил Лукашенко

16.11.2018 14:24 — Разное | UDF  
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О состоявшемся 16 ноября телефонном разговоре лидеров двух стран информируют пресс-службы президентов России и Беларуси.

Согласно сообщению сайта kremlin.ru, в ходе беседы был затронут "ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве", а также "обсуждён график предстоящих контактов".

"Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках", - дополняет эту информацию пресс-служба Александра Лукашенко.

 
 
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О состоявшемся 16 ноября телефонном разговоре лидеров двух стран информируют пресс-службы президентов России и Беларуси.
 
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