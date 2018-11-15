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Путин неожиданно позвонил Лукашенко
Иллюстративное фото
Согласно сообщению сайта
"Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках", - дополняет эту информацию
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О состоявшемся 16 ноября телефонном разговоре лидеров двух стран информируют пресс-службы президентов России и Беларуси.
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