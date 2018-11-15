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Цены на бензин взлетели после демарша "Роснефти"
Игорь Сечин
Стоимость марки Аи-92 на Санкт-Петербурскгой бирже за три часа торгов в пятницу подскочила на 2,64% - до 49,8 тысячи рублей за тонну.
По данным на 12:15 мск спрос в секции нефтепродуктов превышал предложение почти в 7 раз: были поданы заявки на 70 тысяч тонн, тогда как у продавцов было лишь 11 тысяч тонн.
В пятницу, как и накануне, на торги не пришла "Роснефти", рассказали
"Газпром нефть" и "Лукойл" продолжают продавть и даже "вроде собираются несколько увеличить долю", говорит один из трейдеров. Но компенсировать все объемы "Роснефти", которая является крупнейшим поставщиком топлива в России, они не могут физически.
"В "Роснефти" нам сказали, что не могут пока сообщить, на какое время они ушли с биржи", - рассказал источник ТАСС.
Покупателями топлива на бирже являются независимые заправки, не входящие в вертикально интегрированные сырьевые холдинги.
Оставить их без топлива на бирже "Роснефть" решила на следующий день после того, как с критикой АЗС выступил глава компании Игорь Сечин. В интервью "Коммерсант FM" Сечин заявил, что "сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний", которые хотя и контролируют лишь 30% российского рынка, полностью "формируют ценообразование".
Ситуация, по словам Сечина, объясняется "одним словом". "Это коррупция", - заявил он.
Напомним, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтекомпании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Причем, в рамках требований правительства РФ (постановление №1035 от 11 октября 2012 года), продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца.
"Роснефть" обеспечивает около 40% предложения нефтепродуктов на биржевых торгах.
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По данным на 12:15 мск спрос в секции нефтепродуктов превышал предложение почти в 7 раз.
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