Морозы до минус 13 ожидаются по востоку Беларуси





До 13 градусов мороза по востоку страны ожидается ночью 17 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, передает БЕЛТА .

В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит минус 2 — минус 8, по восточной части страны местами 9−13 градусов мороза. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 4.