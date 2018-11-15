|
Морозы до минус 13 ожидаются по востоку Беларуси
16.11.2018 14:37 — Разное | Ежедневник
До 13 градусов мороза по востоку страны ожидается ночью 17 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, передает
В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит минус 2 — минус 8, по восточной части страны местами 9−13 градусов мороза. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 13 градусов мороза по востоку страны ожидается ночью 17 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)