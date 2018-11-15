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Белорус разобрал «на медь» трактор под Варшавой - подумал, что брошен
16.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Уроженца Беларуси, разбиравшего чужой трактор, задержали на поле под Варшавой, передает телеканал TVN24.
Техника стояла на поле в городке Зеленка, что рядом с польской столицей. Ее хозяин отлучился за запчастями, так как во время работ случилась поломка. А когда вернулся — его трактор уже разбирали.
«Вернулся на поле и застал возле трактора молодого человека, который вытаскивал элементы проводки», — цитирует телеканал слова представителя полиции.
Злоумышленником оказался 25-летний белорус. Он рассказал приехавшим на место правоохранителям, что трактор одиноко стоял на поле и, по его мнению, был брошен. Поэтому он и решил достать из него проводку, чтобы потом сдать в пункт приема цветного металла.
Сервис, в который отогнали поврежденный трактор, насчитал ущерба в 11 тысяч долларов. Белорусу предъявлено обвинение в попытке украсть и повредить трактор. Парню грозит до пяти лет тюрьмы.
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Уроженца Беларуси, разбиравшего чужой трактор, задержали на поле под Варшавой, передает телеканал TVN24. Техника стояла на поле в...
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