Белорус разобрал «на медь» трактор под Варшавой - подумал, что брошен





Уроженца Беларуси, разбиравшего чужой трактор, задержали на поле под Варшавой, передает телеканал TVN24.

Техника стояла на поле в городке Зеленка, что рядом с польской столицей. Ее хозяин отлучился за запчастями, так как во время работ случилась поломка. А когда вернулся — его трактор уже разбирали.

«Вернулся на поле и застал возле трактора молодого человека, который вытаскивал элементы проводки», — цитирует телеканал слова представителя полиции.

Злоумышленником оказался 25-летний белорус. Он рассказал приехавшим на место правоохранителям, что трактор одиноко стоял на поле и, по его мнению, был брошен. Поэтому он и решил достать из него проводку, чтобы потом сдать в пункт приема цветного металла.

Сервис, в который отогнали поврежденный трактор, насчитал ущерба в 11 тысяч долларов. Белорусу предъявлено обвинение в попытке украсть и повредить трактор. Парню грозит до пяти лет тюрьмы.