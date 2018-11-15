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Лукашенко 19 ноября в Минске проведет переговоры с президентом Азербайджана

16.11.2018 14:25 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет посещать Беларусь с официальным визитом.

"Главы государств подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между Беларусью и Азербайджаном, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике", - сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет посещать Беларусь с официальным...
 
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