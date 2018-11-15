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Звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько впервые выступит в Минске

16.11.2018 14:25 — Разное | Интерфакс  
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Концерт российской оперной певицы состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси.

Ольга Перетятько - обладательница уникального голоса и харизмы. Диапазон ее лирического сопрано и актерское мастерство позволяют певице успешно совмещать участие в самых ярких оперных постановках с частыми сольными выступлениями на лучших сценах мира.  Ее график расписан на несколько лет вперед, а театры борются за то, чтобы пригласить Ольгу для исполнения главной роли.  Ольге Перетятько рукоплескали зрители Берлинской оперы, Венской оперы, Цюрихского оперного театра, миланского Ла Скала, Королевского театра в Мадриде, Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и многих других театров.  

Очаровательную жгучую брюнетку не раз называли второй Нетребко. Музыкальные критики отмечают ее яркую внешность "Кармен", кошачью гибкость и, конечно же, легкий, прозрачный, высокий голос, звучание которого сравнивают с чистейшими соловьиными трелями. В репертуаре Ольги Перетятько партии в операх Генделя, Моцарта, Беллини, Доницетти, Россини, Оффенбаха и другие. 

Среди наград Ольги Перетятько – "Опералия" Пласидо Доминго, где состоялся ее международный прорыв, а также важнейшая премия Европы в области звукозаписи "ЭХО Классик" в номинации "Лучший сольный альбом года". На счету певицы также многочисленные работы в фестивальных проектах под руководством таких мэтров, как Дзедда, Мета, Бонинг, Маазель, Минковский, Палумбо и других. Ее последний альбом "Русский свет", выпущенный Sony Classic, осенью 2018 года завоевал престижную немецкую награду Opus Klassik.  

Среди множества выступлений оперной дивы одним из самых ярких и значимых для Ольги является концерт у подножия Эйфелевой башни в честь празднования Дня взятия Бастилии, на котором присутствовало более 600 000 человек. Кроме того, Перетятько осуществила масштабное турне по Китаю совместно с симфоническим оркестром Монреаля под управлением маэстро Кента Нагано.   

"Организовать концерт звезды такого уровня крайне непросто, в первую очередь, из-за колоссальной загруженности и востребованности артистки. Нам практически удалось невозможное, и в графике Ольги появился Минск. Особенно важно, что этот уникальный концерт не просто состоится на сцене Большого театра Беларуси, но еще и в рамках Международного оперного форума, что делает его историческим событием для культурной жизни Минска. Уверен, что любители классики и поклонники оперы по достоинству оценят его значимость", - говорит эксклюзивный представитель Ольги Перетятько Максим Берин.      

Сольный концерт Ольги Перетятько, несомненно, станет самым ожидаемым событием оперного форума. В программу концерта войдут оперные хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов. 

Специальное предложение от организаторов: билеты по признанной во всем мире системе Meet and Greet. Размещение в VIP ложе стоимостью 600 рублей включает в себя угощение шампанским, ассорти из фруктов и памятное фото с артистом. Уникальная возможность насладиться ярким концертом и встретиться с любимыми артистами! Количество мест ограничено!

Билеты уже в продаже на сайте kvitki.by и в кассах Большого театра Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт российской оперной певицы состоится 15 декабря в рамках IX Минского международного рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси.
 
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