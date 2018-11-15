Инспектор Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом УКП «Жилкомхоз»

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко встретился с трудовым коллективом Быховского филиала УКП Быховский «Жилкомхоз».











В своем выступлении спасатель привел примеры трагических последствий курения в постели, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. В очередной раз призвал присутствующих не оставаться равнодушными к данной проблеме, поскольку не для кого, не секрет, что курение в постели является основной причиной гибели людей на пожарах.

По завершению мероприятия спасатель ответил присутствующим на интересующие их вопросы.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Димиденко