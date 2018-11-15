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ОффТОП: о чем думают порнозвезды во время съемок

16.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Порнозвезды рассказали, о чём они думают во время съёмок.

Порнозвезда — это тоже работа, причём не самая лёгкая. Следовать сценарию и при этом ещё казаться чертовски сексуальной — сложная задача, и невольно задумываешься, что у них твориться в голове?

Журналисты издания Vice взяли интервью у девушек, участвующих в порно-кастинге компании Light Southern, и узнали, о чём те думают во время съёмок. Актриса Блейк Уайлд (Blake Wilde) рассказала, что во время работы она постоянно заботится о правильности положения тела относительно камеры. Однако ближе к концу сцены девушка начинает думать о еде.

«"Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят», — поделилась мыслями Уайлд. Она также добавила, что наслаждается процессом во время работы, однако он не вызывает у нее сильное возбуждение. А Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce) частенько думает о том, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Во время же сольных сцен девушка задумывается о домашних хлопотах.

«На таких съемках можно расслабиться поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка. "Мне нужно будет ее покормить? Я зайду на почту позже". Какие-то совсем бытовые вещи», — рассказала Пирс. Порнозвезда Мэдисон (Madison) поделилась секретом своей техники. Оказывается, она прокручивает у себя в голове любимые песни.

«Моя любимая песня — Black Velvet. Пение помогает мне правильно рассчитывать время и быть в правильном настроении... Песни также отлично подходят для синхронности моих движений», — раскрыла секрет успеха актриса.


 
 
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Порнозвезды рассказали, о чём они думают во время съёмок.
 
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Mlife
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