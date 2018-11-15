Японские тюнинг-ателье не чураются смелых экспериментов, и последний тому пример — два необычных комплекта внешних доработок для нового поколения Suzuki Jimny , подготовленных фирмой DAMD.





В компании решили обыграть сходство Jimny с двумя другими культовыми рамными внедорожниками: с уже не выпускающимся Land Rover Defender и Mercedes G-класса, не так давно сменившего поколение. Соответственно в первом случае кузовной обвес называется Little D, а во втором — Little G.





Кроме новых бамперов, капота, расширителей колесных арок, видоизмененной головной оптики и решетки радиатора для приведения внешности под соответствие немецкому и британскому исходникам японцы используют также оригинальные кожухи запаски на задней двери и колесные диски.





Необычные боди-киты DAMD начнет устанавливать на Jimny четвертого поколения в следующем году, их стоимость пока неизвестна.