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Вам "Гелендваген" или Defender? Необычный тюнинг для Suzuki Jimny

16.11.2018 15:34 — Разное | Tut.by  
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Японские тюнинг-ателье не чураются смелых экспериментов, и последний тому пример — два необычных комплекта внешних доработок для нового поколения Suzuki Jimny, подготовленных фирмой DAMD.


В компании решили обыграть сходство Jimny с двумя другими культовыми рамными внедорожниками: с уже не выпускающимся Land Rover Defender и Mercedes G-класса, не так давно сменившего поколение. Соответственно в первом случае кузовной обвес называется Little D, а во втором — Little G.


Кроме новых бамперов, капота, расширителей колесных арок, видоизмененной головной оптики и решетки радиатора для приведения внешности под соответствие немецкому и британскому исходникам японцы используют также оригинальные кожухи запаски на задней двери и колесные диски.


Необычные боди-киты DAMD начнет устанавливать на Jimny четвертого поколения в следующем году, их стоимость пока неизвестна.

 
 
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Японские тюнинг-ателье известны своими смелыми экспериментами и последний тому пример - комплект внешних доработок для нового поколения Suzuki Jimny, подготовленный...
 
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