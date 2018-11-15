Россияне растеряли веру в светлое будущее





Пенсионная реформа, падение рубля, неугасающий санкционный конфликт с Западом и планы правительства поднять налоги после рекордного в 21-м веке обвала уровня жизни - подорвали веру населения в перспективы страны.

За год доля россиян, ожидающих ухудшения своего материального положения подскочила вдвое, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в октябре, пишут finanz.ru .

Каждый четвертый его участник сообщил, что через год, по собственным ощущениям, будет "жить хуже, или значительно хуже". Количество пессимистов - 25% - стало рекордным за все 10 лет, что ВЦИОМ проводит аналогичные исследования.

Число оптимистов, ожидающих улучшения своего материального положения, рухнуло до минимума с 2009 года: год назад их было 33%, а теперь осталось 25%.

Подавляющее большинство - 40% - считают, что ситуация для них не изменится, несмотря на план ускорения и "прорыва", анонсированный властями.

Посткрымский патриотический угар выдохся без остатка, следует из опроса: доля респондентов, считающих, что "дела в стране идут в правильном направлении", вернулась на уровни 2012-13 годов

Если в 2014-м таких было 51%, то к октябрю 2018-го осталось 30%. Количество несогласных тем временем выросло почти вдвое - с 11% до 20%.

"Надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента не оправдываются", - констатируют эксперты ВЦИОМа.

Реальные доходы населения продолжают падать. В сентябре они оказались на 1,5% ниже уровня годовой давности и, согласно Росстат, ушли ниже предыдущего "дна" кризиса, зафиксированного в декабре 2017-го.

"Негативную динамику социальных настроений в 2018 году определяли несколько событий. Прежде всего, на мнение населения оказали влияние объявленные правительством РФ непопулярные реформы: повышение налогов, изменение условий назначения пенсий. Кроме этого, в начале лета граждане столкнулись со скачком цен, который на фоне низких темпов инфляции последнего времени оказался весьма острым", - пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики.