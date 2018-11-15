О чем Лукашенко говорил с Путиным по телефону?

В пятницу, 16 ноября, состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России.

В пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме этого президенты обговорили взаимодействие Беларуси России в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве и обсудили график предстоящих контактов на уровне глав государств.

Кроме телефонного разговора с Александром Лукашенко, Путин сегодня провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Казахстана.