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О чем Лукашенко говорил с Путиным по телефону?
В пятницу, 16 ноября, состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России.
В пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Кроме этого президенты обговорили взаимодействие Беларуси России в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве и обсудили график предстоящих контактов на уровне глав государств.
Кроме телефонного разговора с Александром Лукашенко, Путин сегодня провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Казахстана.
Напомним, что в сентябре
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В пятницу, 16 ноября, состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России.
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