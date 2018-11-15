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«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске
Новости Беларуси. В Витебске появился памятный знак – символ отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Событие приурочено к 30-летию со дня образования элитного подразделения. Орел, готовый отразить любую атаку, будто слетел с шевронов бойцов ОМОНа. На стеле – эмблема и девиз: «Законность. Честь. Отвага».
По случаю, лучшим сотрудникам вручили ордена, медали и благодарности. Символично, что знак появился именно в Витебске. Здесь первыми в Беларуси ввели традицию сдавать экзамен на право ношения черного берета. После чего подобные испытания стали проводить и в других регионах.
Максим Марченко, командир ОМОН УВД Витебского облисполкома:
Инна Сухадолова, фельдшер ОМОН УВД Витебского облисполкома:
Памятный знак изготовил витебский скульптор Сергей Сотников. Средства выделяли по линии МВД, спонсоры, а также сами сотрудники ОМОНа и ветераны подразделения.
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«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске
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Новости Беларуси. В Витебске появился памятный знак – символ отряда милиции особого назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие...
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