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«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

16.11.2018 15:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске появился памятный знак – символ отряда милиции особого назначения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Событие приурочено к 30-летию со дня образования элитного подразделения. Орел, готовый отразить любую атаку, будто слетел с шевронов бойцов ОМОНа. На стеле – эмблема и девиз: «Законность. Честь. Отвага».

«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

По случаю, лучшим сотрудникам вручили ордена, медали и благодарности. Символично, что знак появился именно в Витебске. Здесь первыми в Беларуси ввели традицию сдавать экзамен на право ношения черного берета. После чего подобные испытания стали проводить и в других регионах.

«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

Максим Марченко, командир ОМОН УВД Витебского облисполкома:
Сотрудники проходят многоступенчатый отбор. С первого дня, когда они приходят к нам кандидатами на службу, им уделяется сразу же внимания. Как со стороны руководства подразделения – проводится их изучение многостороннее, так и со стороны сопутствующих служб – психологов. Сотрудники сдают повышенного рода нормативы по физической подготовке.

«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

Инна Сухадолова, фельдшер ОМОН УВД Витебского облисполкома:
Работа в ОМОНе – это очень трудный путь. И, естественно, для девушки и для любого человека – это престижная служба. Мы стараемся поддерживать этот высокий уровень и достигать поставленные задачи.

«Это престижная служба». Памятный знак ОМОНу появился в Витебске

Памятный знак изготовил витебский скульптор Сергей Сотников. Средства выделяли по линии МВД, спонсоры, а также сами сотрудники ОМОНа и ветераны подразделения.
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске появился памятный знак – символ отряда милиции особого назначения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Событие...
 
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