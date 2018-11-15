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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул ряд тем, в том числе контакты между гражданами наших стран. Латвийский гость также напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге.
Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гунтис Улманис:
Хотел напомнить, что мы вас ждем в Риге. Мой коллега высказал свое предложение вам. Я думаю, с министрами иностранных дел мы тоже говорили, что вы в Риге должны побывать.
Александр Лукашенко:
Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор...
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