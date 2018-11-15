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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

16.11.2018 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул ряд тем, в том числе контакты между гражданами наших стран. Латвийский гость также напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге.

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:
Я с таким желанием сегодня сюда прихожу, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все моменты в Вильнюсе, когда мы встречались. Потом, по-моему, были в Освенциме в 1994 году на хоккейной арене.

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что есть что вспомнить!

Гунтис Улманис:
Никто никогда не испортит те сердечные отношения, которые были и есть. Я благодарю, что нашлась минутка.

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Хотел напомнить, что мы вас ждем в Риге. Мой коллега высказал свое предложение вам. Я думаю, с министрами иностранных дел мы тоже говорили, что вы в Риге должны побывать.

Александр Лукашенко:
Обязан!

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Гунтис Улманис находится в Беларуси для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Латвии. Он первый президент страны после восстановления независимости в 90-х годах XX века.
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор...
 
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