Последние торги недели: евро и доллар значительно подешевели

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 16 ноября завершились укреплением белорусского рубля к евро и доллару.

Курс доллара упал сегодня на 0,0120 рубля до 2,1102 BYN за доллар. Накануне на торгах БВФБ доллар также подешевел, хотя до этого рос пять торгов подряд.

Курс евро сегодня также изменился в сторону понижения: он упал на 0,0095 рубля до 2,3950 BYN за евро. Накануне евро также уступил белорусскому рублю на торгах.

Курс российского рубля сегодня оказался единственной валютной корзины, которая была сильнее белорусского рубля. Он вырос на 0,0106 рубля до 3,1973 BYN за 100 рублей РФ.