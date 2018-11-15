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Лучшие белорусские фильмы года покажут в Минске почти бесплатно

16.11.2018 15:49 — Разное | Tut.by  
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С 22 по 25 ноября в «Доме кино» пройдут показы фильмов-участников Национального конкурса кинофестиваля «Лiстапад» — то есть по сути лучших белорусских фильмов. Здесь сенсационный «Хрусталь», лучший игровой фильм конкурса «Дочь», а также короткометражные ленты «Ягор», «Нарушение спокойствия» и «Вахтер». Для любопытствующих: именно эту программу собирала дирекция фестиваля — без участия экспертной комиссии во главе с Ириной Дригой.


Кадр из фильма «Хрусталь»

«Хрусталь» Дарьи Жук, который уже можно назвать самым успешным белорусским фильмом последнего десятилетия, возможно, в последний раз будет продемонстрирован на большом экране в Минске. Историю про белорусские 90-е, американскую мечту и нашу реальность, снискавшую успех на международных кинофестивалях и ставшую самым кассовым независимым фильмом Беларуси, покажут в «Доме кино» 23 и 25 ноября.

22 и 24 ноября зрители смогут оценить программу короткометражных фильмов прошедшего «Лістапада» — «Дочь», «Ягор», «Нарушение спокойствия» и «Вахтер».

Лента «Дочь» Мары Тамкович, победа которой на «Лістападзе» для многих стала неожиданностью, — это взгляд белорусского режиссера на жизнь в современной Польше и отношения в семье. «Дочь» — тонкая психологическая драма, отсылающая к европейскому авторскому кино. Мара Тамкович — также автор фильмов «37», «Уравнение» и «Fucking Story» — выпускница Варшавской киношколы, в прошлом журналист. Приз за лучшее игровое кино Национального конкурса — это не первая награда фильма: он уже стал лауреатом кинофорумов в Польше, Израиле и США.

Вместе с «Дочерью» зрителей приглашают посмотреть «Нарушение спокойствия» — фильм, снятый в Германии белорусом Алексеем Полуяном, одним из самых ярких молодых белорусских режиссеров, который уже совсем скоро представит на суд зрителя свою новую работу — картину по роману «Озеро радости» Виктора Мартиновича.

Также в программе — фильм «Ягор» Романа Подоляко и Михаила Зуя, актеров театра имени Янки Купалы, по уже ставшей культовой книге Андруся Горвата «Радзіва «Прудок», и «Вахтер» Андрея Кривецкого, студента Высших курсов ВГИКА, рассказывающий драматическую историю о закулисье театра.

 
Теги: Минск
 
 
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С 22 по 25 ноября на экране "Дома кино" - сенсационный "Хрусталь", лучший игровой фильм Национального конкурса "Дочь", а также короткометражные ленты "Ягор", "Нарушение...
 
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