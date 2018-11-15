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Подготовлен второй выпуск облигаций ООО Риетуму Лизинг

16.11.2018 15:00 — Разное | Myfin  
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Подготовлен второй выпуск облигаций ООО Риетуму Лизинг
фото: pixabay.com

На протяжении почти 15 лет, а именно, с 2004 года ООО «Риетуму Лизинг» стабильно входит в ТОП-5 лизинговых компаний Беларуси согласно рейтингу, составленному Ассоциацией Лизингодателей.

Принимая инвестиционное решение о приобретении данных облигаций, необходимо отметить достаточно высокое качество лизингового портфеля ООО «Риетуму Лизинг», итоги хозяйственной деятельности согласно финансовой отчетности ООО «Риетуму Лизинг», а также отличная финансово-кредитная история за длительный период их существования. Не это ли лучшие показатели надежности ваших инвестиций?

Одновременно с этим, напрашивается вопрос:

«Почему я должен выбрать эти облигации с доходностью в 6% годовых, а не облигации Министерства финансов Республики Беларусь (например, валютные государственные облигации министерства финансов 253 выпуска (ВГДО 253) с доходностью 5.5% годовых) или облигации какой-либо друой лизинговой компании, с доходностью 7.5%?»

Ответ очевиден – дело в том, что ООО «Риетуму Лизинг» на протяжении долгого времени является одной из наиболее авторитетных и надежных лизинговых компаний в Республике Беларусь, завоевавшей доверие своих многочисленных клиентов. Поэтому более низкая ставка доходности по облигациям ООО «Риетуму Лизинг» обусловлена прежде всего их высокой надежностью как эмитента облигаций.

 
 
Ссылка на источник 24
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Настоящим информируем, что при участии специалистов ЗАО АЙГЕНИС был подготовлен 2 выпуск облигаций ООО Риетуму Лизинг общим объемом 1 000 000 долларов США.
 
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