Подготовлен второй выпуск облигаций ООО Риетуму Лизинг

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На протяжении почти 15 лет, а именно, с 2004 года ООО «Риетуму Лизинг» стабильно входит в ТОП-5 лизинговых компаний Беларуси согласно рейтингу, составленному Ассоциацией Лизингодателей.

Принимая инвестиционное решение о приобретении данных облигаций, необходимо отметить достаточно высокое качество лизингового портфеля ООО «Риетуму Лизинг», итоги хозяйственной деятельности согласно финансовой отчетности ООО «Риетуму Лизинг», а также отличная финансово-кредитная история за длительный период их существования. Не это ли лучшие показатели надежности ваших инвестиций?

Одновременно с этим, напрашивается вопрос:

«Почему я должен выбрать эти облигации с доходностью в 6% годовых, а не облигации Министерства финансов Республики Беларусь (например, валютные государственные облигации министерства финансов 253 выпуска (ВГДО 253) с доходностью 5.5% годовых) или облигации какой-либо друой лизинговой компании, с доходностью 7.5%?»

Ответ очевиден – дело в том, что ООО «Риетуму Лизинг» на протяжении долгого времени является одной из наиболее авторитетных и надежных лизинговых компаний в Республике Беларусь, завоевавшей доверие своих многочисленных клиентов. Поэтому более низкая ставка доходности по облигациям ООО «Риетуму Лизинг» обусловлена прежде всего их высокой надежностью как эмитента облигаций.