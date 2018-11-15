Белорусских депутатов использовали на конференции в Брянске для продвижения идеи объединения с Россией

Из Беларуси пригласили только представителей лояльных к власти партий вроде ЛДП и Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), а также депутатов райсоветов и горсоветов областных центров.





Программа обычная для подобных форумов: обсуждение проблемных моментов в торговле, бизнесе и так далее.





Но российская пресса подает информацию о встрече в специфическом ключе. Так, газета «Брянский рабочий» под заголовком «В Брянске говорили о стремлении к объединению братских государств» сообщает следующее:





«Итогом проходившей в течение двух дней в Брянске конференции муниципальных депутатов из сопредельных регионов Республики Беларусь и Российской Федерации стала резолюция. […] В рамках резолюции нашлось место и задаче-максимум: переход от формата свободного союза двух независимых стран, который мы имеем на данный момент, к Союзному государству в единственном числе, со всеми внешними и структурными атрибутами, присущими суверенному государству. Таким образом была закреплена главная идея — стремление к объединению интересно и российской, и белорусской стороне».





Эту же мысль развивает сайт правительства Брянской области, где цитируют председателя комиссии Парламентского собрания Беларуси и России, российского сенатора Сергея Калашникова: «Конференция свидетельствует, что на уровне народа, на уровне рядовых людей, есть огромная тяга к объединению в рамках Союзного государства.





Еще один очень важный момент — на сегодняшний день принята резолюция, и это посыл и для нас, и для меня как председателя комиссии Парламентского Собрания, чтобы вынести эти вопросы на государственное обсуждение», — сказал Калашников.





Таким образом Калашников делает реверансы в адрес основного спикера и ведущего конференции — радикального российского политика Сергея Бабурина, совсем недавно создавшего белорусско-российское политического движение.





Роль белорусских гостей в подготовке резолюции была декоративной. Белорусские участники, которым мы дозвонились, утверждают, что пунктов об объединении с Россией в одно государство там не было.





«Никаких таких резолюций я не подписывал, ничего такого, — заверил «Нашу Ниву» председатель Чаусского районного совета депутатов Анатолий Матюлин. — Там говорилось о том, что следует способствовать развитию отношений, улучшать их, адаптировать законы. Об отказе от суверенитета речи не было».





То же самое утверждает и Олег Гайдукевич, который направлял делегатов в Брянск от своей партии.





«Наши представители не могли согласиться с таким текстом! Это невозможно. Текст выступления нашего представителя согласовывался лично со мной, там речь была о другом. Приглашение на эту конференцию нам поступило от губернатора Брянской области», — говорит Гайдукевич.





Василий Заднепряный, лидер РПТС, также сказал, что такую ​​формулировку резолюции конференции видит впервые.





Похоже, что белорусских депутатов пригласили в Брянск как раз для того, чтобы воспользоваться их присутствием.





Отметим, что российские организаторы конференции пригласили на нее лидера организации «Румол» Сергея Луща, хотя он не депутат и не занимает в Беларуси официальных должностей.









Заместитель брянского губернатора Сергей Коробко (второй слева), Станислав Бышок (слева), Сергей Бабурин (в центре), Сергей Лущ (справа). Последние трое — лидеры политического движения «Союз», который ставит целью включение Беларуси в состав России. Фото: сайт правительства Брянской области.





Высказывания Сергея Луща о «драйверах интеграции» цитируют брянские издания, а также сайт регионального правительства.



