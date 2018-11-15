Пушечное мясо: где в мире заставляют детей работать и воевать наравне со взрослыми

Вот в каких странах до сих пор используют детский труд:





Эритрея





Эритрея находится в восточной части Африки. В этой маленькой стране очень много детей, поэтому власти решили этим воспользоваться — детский труд обязателен на законодательном уровне. Помимо учебы, они должны работать как взрослые, только бесплатно.





В Эритрее с каждым годом все больше и больше детей, которые живут на улицах, а это самые доступные жертвы работорговцев и сутенеров. Но в целом, в этой стране не соблюдаются никакие права — ни детские, ни общечеловеческие.





Йемен





С недавних пор экономическая ситуация в этой стране начала ухудшаться. Все идет к тому, что скоро каждый 10-й ребенок в Йемене должен будет работать, чтобы хоть как-то помочь семье, вместо того, чтобы учиться.





Это особенно касается детей работников и тех, кто живет в сельской местности. После гражданской войны многие дети потеряли своих родителей, теперь этих сирот эксплуатируют те, кому нужна дешевая рабочая сила.





Афганистан





Около 70% афганских детей посещают учебные заведения. Остальные 30% — дети, которые пострадали в результате боевых действий, которые живут вдали от города или просто дети из очень бедных семей, вынуждены работать. Зачастую бывает, что все эти дети — единственные кормильцы в своих семьях.





Часть несовершеннолетних работают в шахтах, на кирпичных заводах, часто они работают в профессии жестянщика или сварщика. В сельских местностях работающих детей можно увидеть на полях.





Мьянма





В результате этнических и религиозных конфликтов, здесь постоянно идет противоборство двух сторон внутри страны. Экономика Мьянмы разрушена, и это привело к тому, что 500 тысяч (!) детей работает на опасных производствах. Всего же в этой стране 1,2 миллиона детей, которые не получают образования, а занимаются разными работами.





Также в Мьянме очень высокий риск того, что ребенка могут украсть средь бела дня и продать в рабство.





Сомали













Эта африканская страна известна тем, что здесь можно встретить малолетних детей в составе маленьких военных группировок. Эти дети уже знают, как обращаться с оружием. Правда, это им не очень помогает, в основном они — пушечное мясо.





Из-за гражданской войны были разрушены все социальные институты. В сомалийской конституции нет возрастных ограничений, если речь идет о детском труде.