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Пушечное мясо: где в мире заставляют детей работать и воевать наравне со взрослыми

16.11.2018 15:21 — Разное | Партизан  
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Были времена, когда детям было обязательно работать наравне со взрослыми. Но как оказалось, и сейчас существует ряд стран, где детский труд по-прежнему эксплуатируют.

Вот в каких странах до сих пор используют детский труд:

Эритрея

Эритрея находится в восточной части Африки. В этой маленькой стране очень много детей, поэтому власти решили этим воспользоваться — детский труд обязателен на законодательном уровне. Помимо учебы, они должны работать как взрослые, только бесплатно.

В Эритрее с каждым годом все больше и больше детей, которые живут на улицах, а это самые доступные жертвы работорговцев и сутенеров. Но в целом, в этой стране не соблюдаются никакие права — ни детские, ни общечеловеческие.

Йемен

С недавних пор экономическая ситуация в этой стране начала ухудшаться. Все идет к тому, что скоро каждый 10-й ребенок в Йемене должен будет работать, чтобы хоть как-то помочь семье, вместо того, чтобы учиться.

Это особенно касается детей работников и тех, кто живет в сельской местности. После гражданской войны многие дети потеряли своих родителей, теперь этих сирот эксплуатируют те, кому нужна дешевая рабочая сила.

Афганистан

Около 70% афганских детей посещают учебные заведения. Остальные 30% — дети, которые пострадали в результате боевых действий, которые живут вдали от города или просто дети из очень бедных семей, вынуждены работать. Зачастую бывает, что все эти дети — единственные кормильцы в своих семьях.

Часть несовершеннолетних работают в шахтах, на кирпичных заводах, часто они работают в профессии жестянщика или сварщика. В сельских местностях работающих детей можно увидеть на полях.

Мьянма

В результате этнических и религиозных конфликтов, здесь постоянно идет противоборство двух сторон внутри страны. Экономика Мьянмы разрушена, и это привело к тому, что 500 тысяч (!) детей работает на опасных производствах. Всего же в этой стране 1,2  миллиона детей, которые не получают образования, а занимаются разными работами.

Также в Мьянме очень высокий риск того, что ребенка могут украсть средь бела дня и продать в рабство.

Сомали



Эта африканская страна известна тем, что здесь можно встретить малолетних детей в составе маленьких военных группировок. Эти дети уже знают, как обращаться с оружием. Правда, это им не очень помогает, в основном они — пушечное мясо.

Из-за гражданской войны были разрушены все социальные институты. В сомалийской конституции нет возрастных ограничений, если речь идет о детском труде.

 
 
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Были времена, когда детям было обязательно работать наравне со взрослыми. Но как оказалось, и сейчас существует ряд стран, где детский труд по-прежнему...
 
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