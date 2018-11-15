Бабич уверяет: РФ не настаивала на размещении военной базы в Беларуси с 2015 года

Об этом сегодня заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.









Михаил Бабич, архивное фото





Разговоры на эту тему он назвал "длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы".





"Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал", - подчеркнул он.