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Бабич уверяет: РФ не настаивала на размещении военной базы в Беларуси с 2015 года
Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года.
Об этом сегодня заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.
Михаил Бабич, архивное фото
Разговоры на эту тему он назвал "длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы".
"Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал", - подчеркнул он.
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Россия не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года.
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