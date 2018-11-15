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"Миссис Беларусь" стала 31-летняя Екатерина Сакович

16.11.2018 14:50 — Разное | Партизан  
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Она представит нашу страну на конкурсе красоты "Миссис мира", который пройдет в Китае в 2019 году.

"Миссис Беларусь" стала 31-летняя Екатерина Сакович
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«Миссис Беларусь» занимается организацией праздников, мечтает стать актрисой, воспитывает дочь и уверенно говорит на английском языке.

Белорусский этап мирового конкурса среди замужних и социально активных женщин прошел в Минске 15 ноября. За титул боролись 16 участниц: среди замужних красавиц были известная модель Татьяна Ринейская, блогер и модель Ольга Рыбакина, жена бизнесмена Аркадия Израилевича Маргарита Израилевич.

Татьяна Ринейская стала "Первой вице-мисс", "Второй вице-мисс" признали Кристину Мащенко-Кучинскую.

В жюри пригласили знаменитых белорусов: художника Владимира Цеслера, супермодель Екатерину Доманькову, дизайнера Ивана Айплатова, «Мисс мира - 2017 на инвалидной коляске» Александру Чичикову.
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Теги: Минск
 
 
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