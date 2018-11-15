Лукашенко заявил, что обязан посетить Ригу









Глава государства в пятницу встретился во Дворце независимости с экс-президентом Латвии - Улманис возглавлял страну с 1993 по 1999 годы. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, политики тепло пообщались и вспомнили встречи прошлых лет.





"Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть", - признался Улманис.





Белорусский лидер с гостем согласился: хорошо, что есть, что вспоминать.





Как напомнил Улманис, Лукашенко ждут с визитом в Риге. "Мой коллега (действующий президент Латвии - Sputnik) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать", - отметил бывший президент Латвии.





"Обязан", - ответил на это Лукашенко.





Кроме того, Лукашенко обсудил с Улманисом различную тематику, в том числе политики отметили и тесные контакты между гражданами стран.





О подготовке официального визита Лукашенко в Латвию стало известно этим летом. Официальное приглашение посетить Ригу было передано Лукашенко в феврале этого года в ходе визита премьера Латвии Мариса Кучинскиса. О желании пригласить белорусского лидера страна заявляла еще в 2017-м. Ранее белорусский лидер в Латвии в статусе президента не бывал.



