О безопасности в быту на сходе граждан...

В деревне Краи Ивацевичского района 14 октября состоялось собрание жителей д. Краи и д. Гутка Речковского сельского Совета.

Участие в сходе граждан принял первый заместитель начальника Ивацевичского районного отдела по ЧС Виталий Дыдышко. В ходе проводимой на территории района пожарно-профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» Виталий Александрович рассказал присутствующим о том, что небрежное обращение с огнем приводит к возникновению пожара. К слову, с начала года из-за личной неосторожности с огнем граждан, в том числе при курении, в районе произошло 25 пожаров. Зачастую фактором, сопутствующим грубому нарушению пожарной безопасности, является нетрезвое состояние. В д. Краи за последние три года зарегистрировано 3 пожара, причиной всех из них явилось неосторожность граждан при обращении с огнем.

Также Виталий Александрович рассказал жителям о том, как правильно эксплуатировать печное отопление и другие отопительные приборы в осенне-зимний отопительный период, чтобы избежать пожара. Именно в осенне-зимний сезон, период наиболее активной эксплуатации данных устройств, возрастает количество пожаров по причине нарушений пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования.

В конце выступления представитель районного отдела по ЧС настоятельно рекомендовал гражданам приобрести и установить в свои жилые помещения автономные пожарные извещатели, а также привел примеры, когда своевременному обнаружению и ликвидации возгорания на начальной стадии способствовал именно извещатель: с начала года в районе зарегистрировано два таких случая.