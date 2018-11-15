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Лукашенко и Путин поговорили по телефону
16.11.2018 15:57 — Разное | Ежедневник
фото: РИА Новости
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили перспективы развития сотрудничества между странами, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве.
Также был обсужден график предстоящих контактов.
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.
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