В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

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За нововведение выступает Министерство финансов Турции и ассоциация отельеров TÜROB, меры будут приняты в рамках реализации программы развития туризма на 2019 год.Так, эксперты полагают, что платными станут походы в сауну или хаммам, Wi-Fi в номерах, пользование спортивными и детскими площадками, пополнение мини-баров в номерах питьевой водой, подача напитков во время ужина.Если меры будут приняты, стоимость отдыха для россиян в Турции увеличится.Турецкие власти ожидают, что в будущем году турпоток в страну должен превысить 41 млн иностранцев, которые принесут турецкой экономике доход в размере 35 млрд долларов. Поскольку рост доходов происходит существенно медленнее, чем планировалось, появились предложения расширить перечень платных услуг в отелях, работающих по системе all inclusive.