

Владимир Жириновский. Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»

— отметилПри этом депутат Госдумы напомнил, что Германия перед своим блицкригом завоевала половину Европы, была одной из самых промышленно развитых стран, и то для нее все закончилось не в Москве, а в Берлине.указал он.Экс-глава избирательного штабаи бывший депутат Верховной радызаявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.