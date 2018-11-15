ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестская областная организация БСЖ продолжит поддержку семей с особенными детьми

16.11.2018 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестская областная организация Белорусского союза женщин продолжит поддержку семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Об этом заявила председатель областной организации Валентина Пух сегодня на выездном заседании в Барановичах президиума БСЖ с участием председателя союза, заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60690.php

Брестская областная организация БСЖ продолжит поддержку семей с особенными детьми

Валентина Пух рассказала о деятельности БСЖ, в которой первостепенное значение уделяется популяризации семейных ценностей и решению актуальных вопросов в сфере защиты семьи и детей. Особое внимание уделяется семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. "Каждый особенный ребенок должен быть окружен не только любовью своей семьи, но и вниманием и заботой общественности, должен своевременно социализироваться, учиться общаться со сверстниками, - подчеркнула Валентина Пух. - И Белорусский союз женщин всесторонне пытается оказать таким детям помощь и поддержку". Так, по инициативе БСЖ за счет спонсорской помощи отремонтирована летняя веранда в детском саду №10 Бреста, где воспитывается две группы детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Перечислила председатель областной организации и проводимые в регионе с поддержкой БСЖ тематические мероприятия и конкурсы, в частности "Крепкая семья - крепкая держава", "Лучшая многодетная семья", "Папа-парад", приуроченный к Международному дню отца.

В структуру Брестской областной организации БСЖ входят 16 районных организаций, три городские и 698 первичных организаций. Общая численность организации составляет более 25,5 тыс. человек. Первичные организации созданы на предприятиях разной формы собственности, в том числе в бюджетной сфере, на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, а также в сфере малого и частного бизнеса.

На выездном заседании президиума БСЖ рассматривалась работа Брестской областной организации по укреплению первичных организаций в решении социально-экономических вопросов. Кроме того, обсуждалось положение конкурса "Женщина года - 2018" и предстоящая акция "Наши дети".

Участники выездного заседания президиума посетили также среднюю школу №13 в Барановичах, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями, и ознакомились с условиями учебы и творческого развития. Ребята встретили гостей концертом, продемонстрировали свои музыкальные и танцевальные таланты. Выступление юных артистов было тепло встречено женщинами.-0-


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60690.php

Брестская областная организация БСЖ продолжит поддержку семей с особенными детьми


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60690.php

Брестская областная организация БСЖ продолжит поддержку семей с особенными детьми

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская областная организация Белорусского союза женщин продолжит поддержку семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Об этом заявила...
 
Новости дня
Новости разные
 
О безопасности в быту на сходе граждан...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика