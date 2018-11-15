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Памятный знак Новому году установят в поместье белорусского Деда Мороза

16.11.2018 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Памятный знак установят в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт национального парка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60687.php

Памятный знак Новому году установят в поместье белорусского Деда Мороза

Открытие нового арт-объекта состоится 8 декабря во время празднования 15-летия поместья Деда Мороза. Кованая композиция появится рядом с главной елкой в резиденции волшебника. Памятный знак будет представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут до Нового года, и стоящие на нем валенки Деда Мороза. Рядом разместятся его посох и варежка, мешок с подарками.

"Очень рад, что в моем поместье появится памятный знак Новому году - самому светлому и чистому, веселому и жизнерадостному празднику. Приглашаю всех в гости в Беловежскую пущу, чтобы заветные желания мы загадали вместе", - сказал белорусский Дед Мороз.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60687.php

Памятный знак Новому году установят в поместье белорусского Деда Мороза

Вместе с хозяином поместья скульптурную композицию откроют Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери Стужа, Вьюга и Метелица. Ожидается, что для участия в мероприятии прибудут сказочные персонажи из России - Глинышек из Яранска и башкирский Кыш Бабай. Также программа празднования юбилея включает фестивали зимних волшебников "Зубр своего дела", творческих коллективов - "Огни Зимы", гала-концерт на главной сцене поместья. Еще одним ярким событием этого дня обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси.

 
 
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Памятный знак установят в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт национального парка. Открытие нового...
 
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