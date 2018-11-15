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Сербский полузащитник, выступавший за минское "Динамо", продлил контракт с БАТЭ

16.11.2018 16:20 — Разное | Tut.by  
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Подпись под новым трудовым соглашением с футбольным клубом БАТЭ поставил серб Слободан Симович, сообщает пресс-служба борисовчан.


Слободан Симович. Фото: fcbate.by

Опытный футболист, способный действовать как в середине поля, так и в центре обороны, влился в ряды «желто-синих» зимой нынешнего года и на старте сезона-2018 являлся железным игроком основной обоймы. Однако 6 апреля в выездном противостоянии с «Минском» получил серьезное повреждение — разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Тяжелая травма потребовала от уроженца Чачака длительного восстановления.

— Здесь-то и помог образцовый профессионализм Симовича, который на сто процентов выполнял все предписания медицинского штаба и вернулся в строй спустя четыре месяца! — отмечает пресс-служба ФК БАТЭ.

Слободан Симович уже провел два матча за дублирующий состав, а в субботу, 17 ноября, может вновь выйти на газон «Борисов-Арены» в рядах главной команды.

Напомним, что на протяжении трех сезонов (2012−2014) Симович защищал цвета минского «Динамо», становился серебряным (2014) и бронзовым (2012, 2013) призером чемпионата страны, участвовал в групповом раунде Лиги Европы — 2014/15.

 
 
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Опытный футболист, способный действовать как в середине поля, так и в центре обороны, влился в ряды "желто-синих" зимой нынешнего года и на старте сезона-2018 являлся...
 
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