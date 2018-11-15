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Лукашенко потребовал повысить эффективность энергосистемы в Беларуси

16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить стопроцентную энергетическую безопасность и независимость в Беларуси, передает МИР 24. 

«Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления», – заявил Лукашенко.

Также президент отметил, что за последние пять лет в отрасль вложили порядка миллиарда долларов. Благодаря этому Беларусь полностью отказалась от импорта электричества, а в 2019 планирует ввести в строй собственную атомную электростанцию.



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Также президент отметил, за последние пять лет в отрасль вложили порядка миллиарда долларов, что позволило отказаться от импорта электричества.
 
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Mlife
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Полымя
Lida.Info
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