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Лукашенко потребовал повысить эффективность энергосистемы в Беларуси
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на
Также президент отметил, что за последние пять лет в отрасль вложили порядка миллиарда долларов. Благодаря этому Беларусь полностью отказалась от импорта электричества, а в 2019 планирует ввести в строй собственную атомную электростанцию.
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Также президент отметил, за последние пять лет в отрасль вложили порядка миллиарда долларов, что позволило отказаться от импорта электричества.
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