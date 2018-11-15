Лукашенко потребовал повысить эффективность энергосистемы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить стопроцентную энергетическую безопасность и независимость в Беларуси, передает МИР 24.

«Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили . Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления», – заявил Лукашенко.

Также президент отметил, что за последние пять лет в отрасль вложили порядка миллиарда долларов. Благодаря этому Беларусь полностью отказалась от импорта электричества, а в 2019 планирует ввести в строй собственную атомную электростанцию.