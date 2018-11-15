Горело здание возле деревни Мошково

13 ноября в центр оперативного управления Горецкого РОЧС поступил звонок о загорании деревянного строения, расположенного на земельном участке ОАО «Горецкая райагропромтехника» и находящегося в лесном массиве вблизи деревни Мошково.

О пожаре сообщила женщина, которая на момент ЧП находилась в другом строении. Она, услышав треск, вышла на улицу и увидела, что горит кровля соседней постройки. Женщина забежала в здание, чтобы определить причину ЧП. Однако внутри было много дыма, из помещения удалось вынести только некоторые вещи. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие строения, а также все имущество, которое находилось внутри. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Евгений КУЗОВНИКОВ, инспектор ИНиП Горецкого РОЧС