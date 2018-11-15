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Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
16.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает корреспондент БЕЛТА. «Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси — это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики. «Ее стабильность — это крайне важный элемент безопасности и независимости государства», — подчеркнул он. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко и премьер-министр Сергей Румас По словам Президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте. «Это около $600 млн в год сокращения», — уточнил глава государства. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. «К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — обратил внимание белорусский лидер. «Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, — сказал Александр Лукашенко. — Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы». Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. «У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача — не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей», — заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий. Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать? «Третье — самое главное — какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан?» — поинтересовался глава государства. Выступает заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил сегодня на...
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