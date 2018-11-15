Распоряжением Могилевского облисполкома с 5 ноября по 4 декабря в области объявлен месячник по уборке территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности, стройплощадок и т.д.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А вокруг вас чисто? Распоряжением Могилевского облисполкома с 5 ноября по 4 декабря в области объявлен месячник по уборке территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов,...