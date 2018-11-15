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Только в Осиповичах производят недробленую овсяную крупу. Интересные факты от работников местного «мелькомбината»
16.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Важнае месца на канвееры Асіповіцкага вытворчага ўчастка ААТ “Бабруйскі КХП” займаюць аўсяныя крупы. Менавіта пра аўсянку і зрабілі падборку цікавых фактаў спецыялісты прадпрыемства:
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Только в Осиповичах производят недробленую овсяную крупу. Интересные факты от работников местного «мелькомбината»
Важнае месца на канвееры Асіповіцкага вытворчага ўчастка ААТ “Бабруйскі КХП” займаюць аўсяныя крупы. Менавіта пра аўсянку і зрабілі падборку цікавых фактаў...
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