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Обгон пяти автомобилей привел к смерти двух пассажиров. Вступил в силу приговор водителю

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Обгон пяти автомобилей привел к смерти двух пассажиров. Вступил в силу приговор водителю

Вступил в законную силу приговор суда Солигорского района в отношении водителя, осужденного по части 3 статьи 317 УК, по вине которого погибли два пассажира, находившиеся в его автомобиле.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Минской области Андрей Лытин, 24-летний житель Солигорского района, управляя автомобилем BMW 520i, 29 апреля нынешнего года около 14 часов на 8-м километре автодороги Н9630 Челонец — Гоцк, двигаясь со стороны агрогородка Гоцк в направлении Челонца, вблизи деревни Пузичи совершил обгон не менее пяти транспортных средств. Перестраиваясь в правую полосу движения, проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, не принял своевременных мер к снижению скорости движения, приблизился на небезопасное расстояние к движущемуся в попутном направлении со скоростью около 20 километров в час трактору «ФЕНДТ-930» с посевным агрегатом, находившемся в транспортном положении, и совершил с ним столкновение. В результате произошедшего ДТП двое пассажиров, находившихся в автомобиле BMW 520i, скончались на месте.

Водитель приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Источник: sb.by

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Вступил в законную силу приговор суда Солигорского района в отношении водителя, осужденного по части 3 статьи 317 УК, по вине которого погибли два...
 
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