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До 13°С мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября
16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 13 градусов мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября, сообщили
В субботу ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит минус 2 - минус 8, по восточной части страны местами 9-13 градусов мороза. Днем прогнозируется от минус 2 до плюс 4.
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До 13 градусов мороза по востоку Беларуси ожидается ночью 17 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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