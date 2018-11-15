Польский рупор защищал наглого юнца, который с такими же негодяями держал в страхе Юровичи

Информация о чудовищном преступлении в Юровичах, который день будоражит жителей области, да и страны.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября трое сельчан жестоко избили двух мужчин и женщину. К вечеру 45-летний потерпевший скончался в больнице. Подозреваемые в совершении преступления задержаны и заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Известно, что быть под следствием им далеко не впервой.

25-летний обвиняемый ранее восемь раз привлекался к уголовной и восемь раз — к административной ответственности. 20-летний обвиняемый был судим за хулиганство и пять раз по административным статьям. Особого внимания заслуживает личность 17-летнего обвиняемого.

Несколько месяцев назад на телеканале "Белсат" появилось видео "об очередном случае жестокого задержания силовиками", мол, в агрогородке Юровичи "семеро милиционеров скрутили несовершеннолетнего". Мальчику было больно, стенал канал.

По версии польского рупора, события разворачивались как в дешевом "бандитском" сериале. Из сюжета следует, что милиционеры якобы ударили несовершеннолетнего в лицо, нагрубили его двоюродному брату, угрожали, "провоцировали на драку, а после — положили лицом в асфальт и начали сильно избивать ногами". Ой-ой-ой-ой…

Учитывая, что сам телеканал подтверждает, что на видео, снятом родственниками, драки не видно (делов-то, и без нее можно все нарисовать как надо), о степени преувеличенности рассказа можно догадаться. Впрочем, оппозиционные ресурсы, которые с удовольствием растиражировали "милицейский беспредел" в Юровичах, нестыковки вообще не смущали — главное крикливый заголовок и слова, слова, слова…

Личностью 17-летнего обвиняемого "Гомельская праўда" поинтересовалась в прокуратуре области. Стало интересно, за что же правоохранители задерживали "бедного" подростка еще в мае этого года — за полгода до нового, куда более жесткого преступления. Ведь в самом сюжете "Белсата" об этом ни-ни. Детали раскрыл начальник отдела прокуратуры области Денис Микушев:

— Ночью 19 мая в милицию поступило сообщение, что житель агрогородка Юровичи Григорий Д. из ружья отстреливал собак. К нему домой приехала следственно-оперативная группа. Установлено, что 6 мая около часа ночи парень выстрелил из ружья в немецкую овчарку, принадлежащую местному жителю. В ту же ночь на соседней улице причинил увечья сенбернару. Обе собаки выжили. Но на этом зарвавшийся юнец не остановился. 18 мая в деревне Боец Калинковичского района около полуночи застрелил алабая, а через полчаса, вернувшись в Юровичи, расправился с дворнягой. Подросток пояснил, что стрелял в собак, потому что с их владельцами у него были неприязненные отношения. А вот алабай стал жертвой малолетнего стрелка просто потому, что залаял, когда тот был неподалеку от двора. Охотничье гладкоствольное ружье примерно четыре года назад ему подарил местный житель. В придачу к нему дал восемь патронов. Парень спрятал подарок дома, никому об этом не рассказывал. В ночь задержания несовершеннолетний оказал сопротивление милиции. 17 октября суд Калинковичского района признал его виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил наказание в виде двух лет и одного месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора парень был отпущен в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, так как районная прокуратура принесла на него апелляционный протест.

— Почему это было сделано?

— За мягкостью назначенного наказания. Санкции статьи 339/1 "Жестокое обращение с животным" предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Преступление, квалифицированное по статье 364 "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", предусматривает наказание сроком до шести лет лишения свободы. Прокуратура Калинковичского района поставила вопрос об изменении приговора и назначении подростку наказания в виде двух лет и одного месяца реального лишения свободы.

Возвращаясь к сюжету "Белсата", возникает вопрос: так кого защищал этот телеканал? Наглого юнца, который с такими же негодяями держал в страхе всю деревню. Для которого собак из ружья по дворам пострелять — это развлечение. А что же касается "жестокого задержания", то сотрудники милиции — не работники СПА-центра. Даже если это — будущая "звезда" иностранного телеканала.





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