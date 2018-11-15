ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польский рупор защищал наглого юнца, который с такими же негодяями держал в страхе Юровичи

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Польский рупор защищал наглого юнца, который с такими же негодяями держал в страхе Юровичи

Информация о чудовищном преступлении в Юровичах, который день будоражит жителей области, да и страны.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября трое сельчан жестоко избили двух мужчин и женщину. К вечеру 45-летний потерпевший скончался в больнице. Подозреваемые в совершении преступления задержаны и заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Известно, что быть под следствием им далеко не впервой.

25-летний обвиняемый ранее восемь раз привлекался к уголовной и восемь раз — к административной ответственности. 20-летний обвиняемый был судим за хулиганство и пять раз по административным статьям. Особого внимания заслуживает личность 17-летнего обвиняемого.

Несколько месяцев назад на телеканале "Белсат" появилось видео "об очередном случае жестокого задержания силовиками", мол, в агрогородке Юровичи "семеро милиционеров скрутили несовершеннолетнего". Мальчику было больно, стенал канал.

По версии польского рупора, события разворачивались как в дешевом "бандитском" сериале. Из сюжета следует, что милиционеры якобы ударили несовершеннолетнего в лицо, нагрубили его двоюродному брату, угрожали, "провоцировали на драку, а после — положили лицом в асфальт и начали сильно избивать ногами". Ой-ой-ой-ой…

Учитывая, что сам телеканал подтверждает, что на видео, снятом родственниками, драки не видно (делов-то, и без нее можно все нарисовать как надо), о степени преувеличенности рассказа можно догадаться. Впрочем, оппозиционные ресурсы, которые с удовольствием растиражировали "милицейский беспредел" в Юровичах, нестыковки вообще не смущали — главное крикливый заголовок и слова, слова, слова…

Личностью 17-летнего обвиняемого "Гомельская праўда" поинтересовалась в прокуратуре области. Стало интересно, за что же правоохранители задерживали "бедного" подростка еще в мае этого года — за полгода до нового, куда более жесткого преступления. Ведь в самом сюжете "Белсата" об этом ни-ни. Детали раскрыл начальник отдела прокуратуры области Денис Микушев:

— Ночью 19 мая в милицию поступило сообщение, что житель агрогородка Юровичи Григорий Д. из ружья отстреливал собак. К нему домой приехала следственно-оперативная группа. Установлено, что 6 мая около часа ночи парень выстрелил из ружья в немецкую овчарку, принадлежащую местному жителю. В ту же ночь на соседней улице причинил увечья сенбернару. Обе собаки выжили. Но на этом зарвавшийся юнец не остановился. 18 мая в деревне Боец Калинковичского района около полуночи застрелил алабая, а через полчаса, вернувшись в Юровичи, расправился с дворнягой. Подросток пояснил, что стрелял в собак, потому что с их владельцами у него были неприязненные отношения. А вот алабай стал жертвой малолетнего стрелка просто потому, что залаял, когда тот был неподалеку от двора. Охотничье гладкоствольное ружье примерно четыре года назад ему подарил местный житель. В придачу к нему дал восемь патронов. Парень спрятал подарок дома, никому об этом не рассказывал. В ночь задержания несовершеннолетний оказал сопротивление милиции. 17 октября суд Калинковичского района признал его виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил наказание в виде двух лет и одного месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора парень был отпущен в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, так как районная прокуратура принесла на него апелляционный протест.

— Почему это было сделано?

— За мягкостью назначенного наказания. Санкции статьи 339/1 "Жестокое обращение с животным" предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Преступление, квалифицированное по статье 364 "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", предусматривает наказание сроком до шести лет лишения свободы. Прокуратура Калинковичского района поставила вопрос об изменении приговора и назначении подростку наказания в виде двух лет и одного месяца реального лишения свободы.

Возвращаясь к сюжету "Белсата", возникает вопрос: так кого защищал этот телеканал? Наглого юнца, который с такими же негодяями держал в страхе всю деревню. Для которого собак из ружья по дворам пострелять — это развлечение. А что же касается "жестокого задержания", то сотрудники милиции — не работники СПА-центра. Даже если это — будущая "звезда" иностранного телеканала.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о чудовищном преступлении в Юровичах, который день будоражит жителей области, да и страны. Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября трое сельчан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супербайки, туреры и эндуро: новые мотоциклы BMW привезут в Беларусь этой зимой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика