25 деревьев планируется удалить в районе ул. Чапаева и ул. Гагарина в Сморгони

Уведомление о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира



Сморгонский районный исполнительный комитет сообщает, что 21 ноября 2018 г. состоится обсуждение с общественностью по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира.

Собрание состоится в 15.00 у жилого дома №22 по ул. Чапаева.

Планируется в интересах коммунального унитарного предприятия «Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района» удаление 25 (двадцати пяти) деревьев породы яблоня в районе домов №№18, 22 по ул. Чапаева, №26 по ул. Гагарина.

Основание для удаления: нахождение объектов растительного мира в опасном состоянии, усыхание ветвей более 50%, разрушение коры на большей части ствола, наличие стволовой гнили, дуплистости, деревья наклонены на пешеходные дорожки.

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении вопроса планируемого удаления объектов растительного мира. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ответственный за проведение собрания – заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Сташкевич Елена Викторовна, тел. 3-76-49.

Фото из архива сайта.