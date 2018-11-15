|
25 деревьев планируется удалить в районе ул. Чапаева и ул. Гагарина в Сморгони
16.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Уведомление о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира
Собрание состоится в 15.00 у жилого дома №22 по ул. Чапаева.
Планируется в интересах коммунального унитарного предприятия «Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района» удаление 25 (двадцати пяти) деревьев породы яблоня в районе домов №№18, 22 по ул. Чапаева, №26 по ул. Гагарина.
Основание для удаления: нахождение объектов растительного мира в опасном состоянии, усыхание ветвей более 50%, разрушение коры на большей части ствола, наличие стволовой гнили, дуплистости, деревья наклонены на пешеходные дорожки.
Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении вопроса планируемого удаления объектов растительного мира. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Ответственный за проведение собрания – заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Сташкевич Елена Викторовна, тел. 3-76-49.
Фото из архива сайта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уведомление о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира
|
Свежие газеты
Архив (Разное)