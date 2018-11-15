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25 деревьев планируется удалить в районе ул. Чапаева и ул. Гагарина в Сморгони

16.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Уведомление о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира

25 деревьев планируется удалить в районе ул. Чапаева и ул. Гагарина в Сморгони
Сморгонский районный исполнительный комитет сообщает, что 21 ноября 2018 г. состоится обсуждение с общественностью по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира.

Собрание состоится в 15.00 у жилого дома №22 по ул. Чапаева.

Планируется в интересах коммунального унитарного предприятия «Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района» удаление 25 (двадцати пяти) деревьев породы яблоня в районе домов №№18, 22 по ул. Чапаева, №26 по ул. Гагарина.

Основание для удаления: нахождение объектов растительного мира в опасном состоянии, усыхание ветвей более 50%, разрушение коры на большей части ствола, наличие стволовой гнили, дуплистости, деревья наклонены на пешеходные дорожки.

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении вопроса планируемого удаления объектов растительного мира. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Ответственный за проведение собрания – заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Сташкевич Елена Викторовна, тел. 3-76-49.

Фото из архива сайта.

 
 
Ссылка на источник 25
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Уведомление о проведении собрания по вопросам планируемого удаления объектов растительного мира
 
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