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Икра, купальники и мужья-болельщики. Как выбирали представительницу Беларуси на "Миссис Мира"

16.11.2018 16:46 — Разное | Tut.by  
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«Здесь все куплено!» — в сердцах выкрикнула в толпу одна из финалисток после объявления победительницы. Напомним: вчера вечером 16 замужних девушек соревновались за право представлять страну на конкурсе «Миссис Мира». Жюри выбрало Екатерину Сакович.


Кто, помимо не выигравших финалисток, остался недоволен конкурсом и какой навык стал камнем преткновения для жюри — в нашем репортаже.

Первый этап конкурса — кастинг — состоялся еще в октябре. Мероприятие было закрытым: часть девушек организаторы пригласили сами, еще часть прошла конкурсный отбор. Всего на встречу с жюри пришло 70 замужних красавиц, и лишь 16 из них продолжили борьбу за титул главной миссис страны.

На протяжении 1,5 месяцев финалистки участвовали в различных активностях.


Например, подбирали образы для свиданий и пикников, учились подавать черную икру и сражались в поэтическом баттле на сцене Оперного театра

Однако таким подходом к раскрытию личностей участниц остались довольны не все. В частности, блогер Ксения Тырсикова негативно высказалась о видеоэтапах в своих соцсетях:

«Мне очень жаль, что для организаторов конкурса первостепенной задачей стало не раскрытие личности участниц, не обсуждение важных общественных проблем, не повышение уровня активности и вовлеченности женщин во всех сферах, а банальное отбивание спонсорского бабла. Икорочка, шампанское, золотце, наряды, сендвичи давайте приготовим, в купальниках фотосессию замутим.


Я не поняла ничего: кто эти девушки, что они из себя представляют, чем занимаются, к чему стремятся. Интервью жалкие, информации ноль. Видео про социальные проекты участниц длятся по паре минут максимум. Наверное, на это спонсора не нашлось:)

Я хотела возмущаться после каждого видеоэтапа конкурса. Вот это, думаю, образ вы закладываете: декоративность головного мозга, никакого „мяса“, никакой сути.


А ведь могли бы. У меня, например, моментально складывается в голове связка „участницы мисс + их мысли о законе по противодействии домашнему насилию“, „участницы мисс + спорт“, „участницы мисс + их собственные дети“.

Что из этого сделали? Ничего. Небось даже не задумались.

Повторюсь, мне очень жаль, что есть ресурс и он не использован с социальной точки зрения никак. Лучше было бы не сделать вообще никакого конкурса, чем пропагандировать вот такое».


— Наверное, всегда найдется кто-то недовольный — в силу своих взглядов и убеждений, — комментирует критику соорганизатор и режиссер конкурса Ольга Пасканная. — Однако если вы внимательно следили за этапами конкурса, то могли заметить, что все испытания были разными: девушки проявляли свой стиль, характер, смекалку, показывали, могут ли держаться на сцене. Кроме того, участницы представили свои социальные проекты, и это не просто презентация ради пиара: многие из них задолго до конкурса работали на благо общества, помогали детским домам, работали — и что это, как не раскрытие внутреннего мира? Мы сняли настоящее реалити-шоу, и если кто-то не увидел в этих роликах характер каждой из участниц, возможно, им стоит пересмотреть дневники.


Удалось ли организаторам вывести конкурс на новый уровень во время финальном шоу?

До начала еще час, но в холле «Astoria Riverside» уже многолюдно. Причем у входа в зал стоят не только гости мероприятия, но и участницы: похоже, пытаются заручиться моральной поддержкой родных. В толпе замечаем Кристину Мащенко-Кучинскую и интересуемся, как она себя ощущает:

— Конечно же, волнуюсь! Я профессиональная модель, 18 лет на подиуме, но перед каждым выходом на сцену ощущаю мандраж.


Ольга Рыбакина-Никифорова

За время конкурса девушке больше всего приглянулся этап с фотосессией. А вот Маргарите Израилевич, за которую пришел поболеть муж — бизнесмен Аркадий Израилевич, эта часть конкурса, напротив, не понравилась:

— Я не люблю себя выставлять на показ где-то кроме пляжа, мне было некомфортно.


Маргарита и Аркадий

В холле встречаем также и будущую победительницу конкуса Екатерину Сакович. Кажется, она вообще не переживает:

— Я кайфую! — признается девушка. — Сейчас я в декретном отпуске, и мне очень хочется выйти из скорлупы, вернуться в ту сферу деятельности, в которой я работала до рождения ребенка — в сферу организации мероприятий. Участвуя в «Миссис мира», я сделала шаг навстречу этой цели. Поэтому если получу главный приз — хорошо. Если нет — значит, он кому-то нужнее.


Надежда Дамковская

Многие финалистки нелестно отозвались об одном из видеоэтапов: мол, негоже «Миссис» работать официантками. Екатерина Сакович с негативной оценкой состязания была не согласна:

— Нас просто окунули в стрессовую ситуацию. Заставили играть непривычную роль, разговаривать с гостями на английском языке, открывать дорогущее шампанское, не разбив при этом бутылку… Да, некоторые девочки посчитали этот этап унизительным, но, по-моему, это был отличный способ проявить себя.


Победительница Екатерина Сакович

Все гости в сборе, самое время начать шоу. На большом экране показывают, как финалистки вместе с мужьями и детьми прибывают к месту действия на шикарных авто и в шубах. Публика оживилась: интересно, с кем приедет Ольга Рыбакина, ведь недавно они с супругом расстались? Интрига разрешилась довольно прозаично: Ольга прошлась по подиуму в одиночестве.

Далее — дефиле в образах, подобранных стилистом, выход в купальниках и демонстрация вечерних платьев. На этом визуальная часть шоу завершается, и жюри выбирает шестерку финалисток, с которыми устроит интеллектуальную перекличку. Фаворитками стали Инна Анискевич, Надежда Дамковская, Любовь Матусевич, Татьяна Ринейская, Кристина Мащенко-Кучинская и Екатерина Сакович.


Уже на первом вопросе стало понятно, что далеко не все девушки хорошо владеют английским языком:

— Что вы скажете, если у вас поинтересуются, где точно находится Беларусь? — поинтересовался ресторатор Вадим Прокопьев.

— Where is… Belarus in a Europe, — неуверенно ответила Инна Анискевич. А еще чуть позже заявила, что «мысли приходят на родном языке». К слову, знание английского в обязательную программу не входило, однако уже на старте жюри отметило: на международном конкурсе без коммуникации никуда.


На вопрос, что для них самое главное в жизни, практически все финалистки ответили одинаково — семья. Надежда Дамковская заметила, что лично для нее важно также помочь людям:

— Я хочу, чтобы моя жизнь была стоящей.


Иван Айплатов подошел к своей задаче нестандартно:

— Хотел задать вопрос, но позвонил сын. Сказал, на труды задали принести фанеру. Девушки, не знаете, где достать фанеру?

— Если вам прямо сейчас надо — у нас дома стройка идет, фанеру под пол кладем. Она есть, серьезно! — не растерялась Любовь Матусевич.

Также в ходе беседы члены жюри выяснили, как девушки ведут себя в конфликтных ситуациях, что любят готовить мужу, какую роль в фильме хотели бы сыграть и к чему стремятся. После чего отправились совещаться.


Помимо основных титулов (звание «Второй вице-миссис» присвоили Кристине Мащенко-Кучинской, «Первой вице-миссис — Татьяне Ринейской», а корону получила Екатерина Сакович) раздали также и второстепенные. Так, «Миссис Бикини» стала Инна Анискевич, «Миссис fashion» признали Надежду Дамковскую, а в номинации «Миссис Дружба» победила Лана Глумакова.

 
 
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Кто, помимо не выигравших финалисток, остался недоволен конкурсом и какой навык стал камнем преткновения для жюри - в нашем репортаже.
 
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